Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин посетил тренировку «Спартака» на сборах

Валерий Карпин посетил тренировку «Спартака» на сборах
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил тренировку московского «Спартака» на зимних тренировочных сборах и пообщался с главным тренером клуба Хуаном Карлосом Карседо и спортивным директором Фрэнсисом Кахигао. Об этом сообщил официальный сайт «Спартака».

«Карпин знаком с Карседо по совместной работе в «Спартаке» 13 лет назад: он был генеральным директором клуба, а Хуан Карлос — ассистентом в штабе Унаи Эмери.

Валерий Георгиевич посмотрел насыщенное занятие и узнал последние новости о состоянии потенциальных сборников», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

21 февраля «Спартак» проведёт контрольный матч с «Ростовом».

Материалы по теме
«Спартак» хочет сохранить Пруцева, «МЮ» поставил условие «Барсе». Трансферы и слухи дня
«Спартак» хочет сохранить Пруцева, «МЮ» поставил условие «Барсе». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android