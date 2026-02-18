Валерий Карпин посетил тренировку «Спартака» на сборах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил тренировку московского «Спартака» на зимних тренировочных сборах и пообщался с главным тренером клуба Хуаном Карлосом Карседо и спортивным директором Фрэнсисом Кахигао. Об этом сообщил официальный сайт «Спартака».

«Карпин знаком с Карседо по совместной работе в «Спартаке» 13 лет назад: он был генеральным директором клуба, а Хуан Карлос — ассистентом в штабе Унаи Эмери.

Валерий Георгиевич посмотрел насыщенное занятие и узнал последние новости о состоянии потенциальных сборников», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

21 февраля «Спартак» проведёт контрольный матч с «Ростовом».