Хвича Кварацхелия повторил антирекорд Лиги чемпионов в матче с «Монако»

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия восемь раз пробил по воротам «Монако» в первом стыковом матче Лиги чемпионов, но ни разу не попал в створ. Это повторение антирекорда Лиги чемпионов, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Так же много ударов без единого удара в створ дважды наносил Тьерри Анри (в матчах с «Челси» в 2004-м и с ЦСКА в 2006-м).

Игра между «Монако» и «ПСЖ» состоялась накануне, 17 февраля, и завершилась победой парижан со счётом 3:2. Голы в составе «ПСЖ» забивали Дуэ (дубль) и Хакими. На 48-й минуте с поля был удалён полузащитник «Монако» Александр Головин.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионом между «ПСЖ» и «Монако» пройдёт 25 февраля.