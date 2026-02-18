Хвича Кварацхелия повторил антирекорд Лиги чемпионов в матче с «Монако»
Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия восемь раз пробил по воротам «Монако» в первом стыковом матче Лиги чемпионов, но ни разу не попал в створ. Это повторение антирекорда Лиги чемпионов, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Так же много ударов без единого удара в створ дважды наносил Тьерри Анри (в матчах с «Челси» в 2004-м и с ЦСКА в 2006-м).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1' 2:0 Балогун – 18' 2:1 Дуэ – 29' 2:2 Хакими – 41' 2:3 Дуэ – 67'
Удаления: Головин – 48' / нет
Игра между «Монако» и «ПСЖ» состоялась накануне, 17 февраля, и завершилась победой парижан со счётом 3:2. Голы в составе «ПСЖ» забивали Дуэ (дубль) и Хакими. На 48-й минуте с поля был удалён полузащитник «Монако» Александр Головин.
Ответный стыковой матч Лиги чемпионом между «ПСЖ» и «Монако» пройдёт 25 февраля.
