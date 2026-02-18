Скидки
Главная Футбол Новости

Орлов выделил игрока «Зенита», который способен выигрывать матчи в одиночку

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове. Он отметил, что этот игрок может в одиночку решать исходы матчей.

«Я от Глушенкова много жду. Он очень способный, способен выигрывать матчи в одиночку, понимаете? Он может забить гол из положения, когда… Во-первых, у него поставлен удар. Максим бежит, обыгрывает, он понимает игру», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

