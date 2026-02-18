Стал известен стартовый состав «Балтики» на контрольный матч с «Кайсаром»

Сегодня, 18 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российская «Балтика» и казахстанский «Кайсар». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 11:00 мск.

Стартовый состав «Балтики»: Любаков, Мендель, Ковалёв, Ковач, Титков, Филин, Гасанбеков, Степанов, Поспелов, Обонин, Андерсон.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Кайсар» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на 11-м месте в турнирной таблице. Команда заработала 22 очка за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.