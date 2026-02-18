Стал известен стартовый состав «Балтики» на контрольный матч с «Кайсаром»
Поделиться
Сегодня, 18 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российская «Балтика» и казахстанский «Кайсар». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 11:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 11:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Не начался
Кайсар
Кызылорда, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовый состав «Балтики»: Любаков, Мендель, Ковалёв, Ковач, Титков, Филин, Гасанбеков, Степанов, Поспелов, Обонин, Андерсон.
«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Кайсар» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на 11-м месте в турнирной таблице. Команда заработала 22 очка за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
10:21
-
10:15
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:36
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:39
-
07:30
-
07:26
-
07:04
-
06:52
-
06:30
-
06:20
-
06:05
-
05:48
-
05:24
-
05:00
-
04:57
-
04:50
-
04:47
-
04:35
-
04:20
-
03:54