Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Латышонок высказался по итогам товарищеского матча «Зенита» с «Краснодаром»

Латышонок высказался по итогам товарищеского матча «Зенита» с «Краснодаром»
Комментарии

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался по итогам товарищеского матча с «Краснодаром». Команды встретились на зимних сборах в ОАЭ. Сине-бело-голубые добыли победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

— Игра получилась эмоциональной и даже жёсткой, согласны?
— Был накал, и, конечно, каждый хотел победить. В целом, считаю, провели хороший спарринг. И хорошо, что победили. Приятно и то, что взяли реванш за поражение в Зимнем кубке РПЛ (0:3). Но самое главное, что никто не травмировался, все получили игровой тонус.

— Когда идёт такая борьба в товарищеском матче незадолго до возобновления чемпионата — это полезно или нет?
— Самое время для такой игры, буквально за 10 дней до первого весеннего матча.

— Лично у вас хватало работы во втором тайме?
— Считаю, её было немало. Если не ошибаюсь, только в створ оказалось четыре удара.

— Такие матчи на сборах — это ещё и общение вне поля. Успели пообщаться со знакомыми из «Краснодара»?
— Конечно! Рад был их видеть. На Зимнем Кубке РПЛ тоже общались, — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

Материалы по теме
Орлов выделил игрока «Зенита», который способен выигрывать матчи в одиночку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android