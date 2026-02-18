Латышонок высказался по итогам товарищеского матча «Зенита» с «Краснодаром»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался по итогам товарищеского матча с «Краснодаром». Команды встретились на зимних сборах в ОАЭ. Сине-бело-голубые добыли победу со счётом 1:0.

— Игра получилась эмоциональной и даже жёсткой, согласны?

— Был накал, и, конечно, каждый хотел победить. В целом, считаю, провели хороший спарринг. И хорошо, что победили. Приятно и то, что взяли реванш за поражение в Зимнем кубке РПЛ (0:3). Но самое главное, что никто не травмировался, все получили игровой тонус.

— Когда идёт такая борьба в товарищеском матче незадолго до возобновления чемпионата — это полезно или нет?

— Самое время для такой игры, буквально за 10 дней до первого весеннего матча.

— Лично у вас хватало работы во втором тайме?

— Считаю, её было немало. Если не ошибаюсь, только в створ оказалось четыре удара.

— Такие матчи на сборах — это ещё и общение вне поля. Успели пообщаться со знакомыми из «Краснодара»?

— Конечно! Рад был их видеть. На Зимнем Кубке РПЛ тоже общались, — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».