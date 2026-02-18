Генич заявил, что в ближайшие годы Кирилла Глебова из ЦСКА будут преследовать травмы

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что в ближайшие годы молодого вингера ЦСКА Кирилла Глебова будут преследовать травмы. Генич отметил, что ему об этом сообщий некий «футбольный человек».

— Кстати, по Глебову. Один важный и очень футбольный человек сказал, что в ближайшие год-два у Кирилла Глебова будут очень большие проблемы с травмами.

— Дай угадаю. Что-то связанное с позвонком?

— Ну, что-то связанное с частыми мышечными травмами. Не знаю, прогноз это или инсайд, но вот футбольные люди говорят, что таковы особенности и бега, и работы Глебова, что он в столь раннем возрасте обладает такой скоростью, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».