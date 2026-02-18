Сёмин: Головину надо управлять своими эмоциями, это не идёт на пользу «Монако»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об удалении российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина в матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:3). Головин был удалён на 48-й минуте.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1' 2:0 Балогун – 18' 2:1 Дуэ – 29' 2:2 Хакими – 41' 2:3 Дуэ – 67'
Удаления: Головин – 48' / нет
«ПСЖ» изначально сильнее «Монако». Игроки у них значительно сильнее. Всё закономерно в их победе. В этой паре у «Монако» нет шансов. Удаление Головина можно расценивать по-разному. Эмоции в футболе — это хорошо, но до определённого момента. Головину надо управлять своими эмоциями. Это не идёт на пользу команде», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
