Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Джонатан Альба отреагировал на вопрос о задачах «Ростова» весной 2026 года

Джонатан Альба отреагировал на вопрос о задачах «Ростова» весной 2026 года
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, в чём видит задачи жёлто-синих на весеннюю часть текущего сезона- 2025/2026.

— Какие вы ставите перед собой, перед командой, может быть, задачи на весеннюю часть сезона?
— Как обычно — рассмотреть каждого соперника и попробовать победить в каждом матче. И в чемпионате, и в Кубке, — сказал Альба в видеоинтервью пресс-службе «Ростова».

«Ростов» по итогам осенней части сезона-2025/2026 набрал 21 очко в 18 матчах и занимает в турнирной таблице Мир РПЛ 11-е место. Во втором этапе 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России жёлто-синие сыграют дома с махачкалинским «Динамо».

