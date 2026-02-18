Джонатан Альба отреагировал на вопрос о задачах «Ростова» весной 2026 года

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, в чём видит задачи жёлто-синих на весеннюю часть текущего сезона- 2025/2026.

— Какие вы ставите перед собой, перед командой, может быть, задачи на весеннюю часть сезона?

— Как обычно — рассмотреть каждого соперника и попробовать победить в каждом матче. И в чемпионате, и в Кубке, — сказал Альба в видеоинтервью пресс-службе «Ростова».

«Ростов» по итогам осенней части сезона-2025/2026 набрал 21 очко в 18 матчах и занимает в турнирной таблице Мир РПЛ 11-е место. Во втором этапе 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России жёлто-синие сыграют дома с махачкалинским «Динамо».

