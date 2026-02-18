Скидки
Денис Макаров рассказал, почему пропустил два матча «Кайсериспора» в чемпионате Турции

Денис Макаров рассказал, почему пропустил два матча «Кайсериспора» в чемпионате Турции
Комментарии

Нападающий турецкого «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал о причинах отсутствия в двух матчах чемпионата страны.

«Пропустил два матча из-за мышечной микротравмы. Сейчас уже всё нормально. Работаю в общей группе, тренируюсь без ограничений, готовлюсь к домашней игре с «Антальяспором», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

28-летний Денис Макаров дебютировал за «Кайсериспор» 1 февраля в выездном матче 20-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем». Макаров вышел на замену на 60-й минуте и получил жёлтую карточку в добавленное время. «Кайсериспор» проиграл со счётом 0:4.

