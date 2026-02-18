Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: я ставлю на победу «Зенита» в РПЛ

Орлов: я ставлю на победу «Зенита» в РПЛ
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов спрогнозировал, что «Зенит» станет чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Всё-таки рассчитываю… Я ставлю на победу «Зенита» [в РПЛ]. Хочу, чтобы наш город был в верхней части турнирной таблицы, на самой высокой строчке», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». На четвёртом месте идёт ПФК ЦСКА. Пятая — «Балтика», шестой — «Спартак».

Материалы по теме
Орлов выделил игрока «Зенита», который способен выигрывать матчи в одиночку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android