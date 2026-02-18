Орлов: я ставлю на победу «Зенита» в РПЛ

Известный комментатор Геннадий Орлов спрогнозировал, что «Зенит» станет чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Всё-таки рассчитываю… Я ставлю на победу «Зенита» [в РПЛ]. Хочу, чтобы наш город был в верхней части турнирной таблицы, на самой высокой строчке», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». На четвёртом месте идёт ПФК ЦСКА. Пятая — «Балтика», шестой — «Спартак».