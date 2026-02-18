Скидки
Футбол Новости

Дмитрий Шнякин: Перрен приехал в РПЛ и решил, что это Саудовская Аравия

Дмитрий Шнякин: Перрен приехал в РПЛ и решил, что это Саудовская Аравия
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о бывшем полузащитнике «Краснодара» Гаэтане Перрене. Хавбек выступал за «быков» с лета 2025 по зиму 2026 года. Из «Краснодара» Перрен перешёл в «Осер».

«Вот что я думаю по Перрену… Это тоже после общения с людьми из «Краснодара» (смеётся). Я ранее говорил, что есть такое ощущение, что он не соответствовал в вопросах, касающихся работы без мяча. Прессинг, пахота в обороне. И в этом плане Батчи, конечно, всех уделывает, он большой молодец. Перрен захандрил. Перрен из тех футболистов, которые не смиренно принимают просиживание на банке, а задают вопросы. Но тут, видишь… Он как будто приехал в наш чемпионат и решил, что приехал в Саудовскую Аравию.

Он подумал, что эта лига ниже уровнем, был удивлён, когда столкнулся и с конкуренцией, и с жёсткой обороной, глубокой обороной, где много физики, много борьбы. И немножко как бы потерялся в этом», — сказал Шнякин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
