Экс-футболист ЦСКА: Марио Фернандес — преданный и честный человек

Экс-футболист ЦСКА: Марио Фернандес — преданный и честный человек
Комментарии

Бывший футболист ПФК ЦСКА Константин Кучаев, ныне выступающий за «Ростов», поделился мнением об экс-игроке армейцев Марио Фернандесе. Защитник завоевал авторитет в ЦСКА, но потом перешёл в «Зенит». Кучаев считает Фернандеса честным и преданным человеком. По его мнению, у Марио были причины для переезда в Санкт-Петербург.

— Вы провели в ЦСКА восемь лет. Когда читали новости, что Марио Фернандес переходит в «Зенит», насколько для вас это странно?
— Я не сторонник осуждать его решения. Марио — добрейшей души человек, достаточно преданный и честный. Наверное, на то были какие-то причины, — приводит слова Константина Кучаева «РБ Спорт».

