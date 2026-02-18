Экс-футболист ЦСКА: Марио Фернандес — преданный и честный человек

Бывший футболист ПФК ЦСКА Константин Кучаев, ныне выступающий за «Ростов», поделился мнением об экс-игроке армейцев Марио Фернандесе. Защитник завоевал авторитет в ЦСКА, но потом перешёл в «Зенит». Кучаев считает Фернандеса честным и преданным человеком. По его мнению, у Марио были причины для переезда в Санкт-Петербург.

— Вы провели в ЦСКА восемь лет. Когда читали новости, что Марио Фернандес переходит в «Зенит», насколько для вас это странно?

— Я не сторонник осуждать его решения. Марио — добрейшей души человек, достаточно преданный и честный. Наверное, на то были какие-то причины, — приводит слова Константина Кучаева «РБ Спорт».