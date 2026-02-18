Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Европейские болельщики опасаются ехать на ЧМ в США — Euractiv

Европейские болельщики опасаются ехать на ЧМ в США — Euractiv
Комментарии

Некоторые европейские фанатские группы выразили обеспокоенность по поводу нынешней ситуации с безопасностью в США, включая операции по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства, и потребовали гарантий безопасности. Об этом сообщил Euractiv.

Европейский комиссар по вопросам связи поколений, культуры, молодёжи и спорта Гленн Микаллеф рассказал, что в кулуарах конгресса УЕФА поговорил об этом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Я призвал его учитывать безопасность болельщиков, когда он будет общаться с организаторами. Конечно, мы должны вести диалог с организаторами и с ФИФА, чтобы гарантировать безопасность всех, кто едет в США», — сказал Микаллеф.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Материалы по теме
Футбол-2026: игру захватывают фолы на чужой половине. Уже понятно, кто возьмёт ЧМ
Футбол-2026: игру захватывают фолы на чужой половине. Уже понятно, кто возьмёт ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android