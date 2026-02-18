Европейские болельщики опасаются ехать на ЧМ в США — Euractiv

Некоторые европейские фанатские группы выразили обеспокоенность по поводу нынешней ситуации с безопасностью в США, включая операции по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства, и потребовали гарантий безопасности. Об этом сообщил Euractiv.

Европейский комиссар по вопросам связи поколений, культуры, молодёжи и спорта Гленн Микаллеф рассказал, что в кулуарах конгресса УЕФА поговорил об этом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Я призвал его учитывать безопасность болельщиков, когда он будет общаться с организаторами. Конечно, мы должны вести диалог с организаторами и с ФИФА, чтобы гарантировать безопасность всех, кто едет в США», — сказал Микаллеф.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.