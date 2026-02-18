Скидки
Главная Футбол Новости

Орлов объяснил, как «Балтике» удалось удержать своих лидеров этой зимой

Орлов объяснил, как «Балтике» удалось удержать своих лидеров этой зимой
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, как «Балтике» удалось удержать своих лидеров после первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Эксперт считает, что у калининградского клуба хорошая спонсорская поддержка, благодаря которой удалось заинтересовать футболистов. Напомним, зимой «Балтику» покинул только Владислав Саусь — полузащитник перешёл в «Спартак».

«Были готовы трёх игроков продать, а продали одного. Удержали и Петрова Максима, и Бевеева. Значит нашлись бонусы, чем-то заинтересовали футболистов. То есть поддержка спонсорская у «Балтики» хорошая», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

