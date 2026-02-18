Скидки
Главная Футбол Новости

Орлов: у Талалаева стиль советского тренера

Орлов: у Талалаева стиль советского тренера
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве. Он считает, что у этого специалиста стиль советского тренера. Орлов провёл параллель между Талалаевым и известным советским тренером Валерием Лобановским.

«Мне очень нравится, как Андрей Талалаев [работает]. Нравится его творческий и научный подход к футболу. И как он следит за всем современным, как он работает с игроками. У него всё-таки больше стиль советского тренера. Вот почему я его сравниваю с Лобановским. Он, как и Лобановский, закончил математическую школу с медалью. Не даются так просто красные дипломы», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

