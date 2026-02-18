Алаба и Рюдигер близки к тому, чтобы покинуть «Реал» летом — Скира

Защитники мадридского «Реала» Давид Алаба и Антонио Рюдигер, скорее всего, покинут клуб летом 2026 года. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Давид Алаба и Тони Рюдигер всё ближе к тому, чтобы покинуть «Реал» Мадрид в качестве свободных агентов по окончании сезона», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Испании 33-летний Давид Алаба провёл шесть матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Испании. 32-летний Антонио Рюдигер принял участие в восьми матчах Примеры. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями защитники не отметились.