Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Алаба и Рюдигер близки к тому, чтобы покинуть «Реал» летом — Скира

Комментарии

Защитники мадридского «Реала» Давид Алаба и Антонио Рюдигер, скорее всего, покинут клуб летом 2026 года. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Давид Алаба и Тони Рюдигер всё ближе к тому, чтобы покинуть «Реал» Мадрид в качестве свободных агентов по окончании сезона», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Испании 33-летний Давид Алаба провёл шесть матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Испании. 32-летний Антонио Рюдигер принял участие в восьми матчах Примеры. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями защитники не отметились.

Новости. Футбол
