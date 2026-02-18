Кучаев: я бы хотел, чтобы «Ростов» выиграл РПЛ

Футболист «Ростова» Константин Кучаев высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он признался, что хотел бы увидеть чемпионство «Ростова». Однако, по мнению Кучаева, титул будет разыгрываться между «Краснодаром» и «Зенитом».

— Если брать чемпионскую гонку в этом сезоне, вы кому отдаете предпочтение?

— Мне кажется, первое место будет разыгрываться между «Краснодаром» и «Зенитом».

— Не хотели бы, чтобы ЦСКА взял титул?

— Я бы хотел, чтобы выиграл «Ростов». Глобально мне без разницы, как там выступят ЦСКА, «Краснодар», «Зенит». Я в другой команде, — приводит слова Константина Кучаева «РБ Спорт».