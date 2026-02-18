Бубнов отреагировал на новость, что сборная Мали не сыграет с Россией

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на новость, что сборная Мали не сыграет с национальной командой России. Ранее главный тренер малийской сборной Том Саинтфит сообщил, что матч с россиянами может не состояться.

— Смотрю, главный тренер сборной Мали по футболу дал интервью, сказал: «Пока не уверен, что мы сыграем со сборной России».

— Вот и всё. Потому что, понимаешь, имидж сборной и статус её таков, что мы можем только на политическом уровне с дружескими странами как-то договориться. Понимаешь? Но это же не система. Можем договориться, а можем — нет, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».