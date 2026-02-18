«Краснодар» показал трейлер фильма о первом чемпионстве в своей истории

Футбольный клуб «Краснодар» презентовал трейлер к документальному фильму о первом чемпионстве в своей истории. Премьера фильма состоится 22 февраля 2026 года.

«Шаг за шагом. Через травмы и давление со стороны. От минут отчаяния до момента триумфа! Проживи чемпионский сезон вместе с командой «Краснодар. Путь к чемпионству». Премьера 22.02.2026» — написала пресс-служба южного клуба.

Трейлер фильма «Краснодар. Путь к чемпионству»:

Напомним, в минувшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял первое место, опередив «Зенит» на одно очко. В текущем розыгрыше чемпионата «быки» также лидируют на момент зимнего перерыва.