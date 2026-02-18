Скидки
Главная Футбол Новости

Генич ответил, останется ли Джон Дуран в «Зените»

Генич ответил, останется ли Джон Дуран в «Зените»
Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, останется ли арендованный у «Аль-Насра» нападающий Джон Дуран в «Зените». За сине-бело-голубых колумбийский форвард будет играть до конца текущего сезона.

— Смотри, спрашивают у тебя, останется ли Дуран в «Зените»?
— Не останется. Он не может остаться, «Зенит» просто не потянет такую зарплату. Если у чувака там зарплата, не знаю, от 17 до 22 млн.

— Серьёзно? До 20 млн?!
— У него где-то 17-20. Или 22, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Первую половину текущего сезона Джон Дуран провёл на правах аренды в турецком «Фенербахче».

