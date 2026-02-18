«Торпедо» отправило полузащитника Ломакина в аренду в белорусский клуб

Московское «Торпедо» на официальном сайте сообщило об уходе в аренду полузащитника Александра Ломакина в белорусское «Динамо» Брест.

«Футбольные клубы «Торпедо» Москва и «Динамо» Брест договорились об аренде 31-летнего полузащитника чёрно-белых Александра Ломакина в белорусский клуб до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Торпедо» 11 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Александр, желаем удачи в брестском «Динамо»!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который заработал 48 очков.