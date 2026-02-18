Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» отправило полузащитника Ломакина в аренду в белорусский клуб

«Торпедо» отправило полузащитника Ломакина в аренду в белорусский клуб
Комментарии

Московское «Торпедо» на официальном сайте сообщило об уходе в аренду полузащитника Александра Ломакина в белорусское «Динамо» Брест.

«Футбольные клубы «Торпедо» Москва и «Динамо» Брест договорились об аренде 31-летнего полузащитника чёрно-белых Александра Ломакина в белорусский клуб до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Торпедо» 11 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Александр, желаем удачи в брестском «Динамо»!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который заработал 48 очков.

Материалы по теме
«Спартак» хочет сохранить Пруцева, «МЮ» поставил условие «Барсе». Трансферы и слухи дня
«Спартак» хочет сохранить Пруцева, «МЮ» поставил условие «Барсе». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android