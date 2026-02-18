«Балтика» вырвала победу у «Кайсара» в контрольном матче
Завершился контрольный матч, в котором встречались российская «Балтика» и казахстанский «Кайсар». Команды играли в Белеке (Турция). «Балтика» одержала победу со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 11:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
2 : 1
Кайсар
Кызылорда, Казахстан
1:0 Степанов – 52' 1:1 Калдыбеков – 72' 2:1 Ковач – 90'
Удаления: Андерсон – 79' / Мозес – 30'
За «Балтику» отличились Кирилл Степанов и Стефан Ковач. В составе «Кайсара» был удалён Виктор Мозес, единственный гол забил Ерсултан Калдыбеков.
«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Кайсар» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на 11-м месте в турнирной таблице. Команда заработала 22 очка за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.
