Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Балтика — Кайсар, результат контрольного матча 18 февраля 2026, счет 2:1

«Балтика» вырвала победу у «Кайсара» в контрольном матче
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались российская «Балтика» и казахстанский «Кайсар». Команды играли в Белеке (Турция). «Балтика» одержала победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 11:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
2 : 1
Кайсар
Кызылорда, Казахстан
1:0 Степанов – 52'     1:1 Калдыбеков – 72'     2:1 Ковач – 90'    
Удаления: Андерсон – 79' / Мозес – 30'

За «Балтику» отличились Кирилл Степанов и Стефан Ковач. В составе «Кайсара» был удалён Виктор Мозес, единственный гол забил Ерсултан Калдыбеков.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Кайсар» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на 11-м месте в турнирной таблице. Команда заработала 22 очка за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.

Комментарии
