Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков — об удалениях Головина: тренеру надо успокоить Сашу, но сомнений быть не должно

Кирьяков — об удалениях Головина: тренеру надо успокоить Сашу, но сомнений быть не должно
Комментарии

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался об удалении российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:3). Головин был удалён на 48-й минуте.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

«Поначалу казалось, что ничего страшного в эпизоде нет. Но, когда показали большим планом, стало понятно, что Саша шёл прямой ногой. По всем правилам карточка заслуженная. Это невнимательность. По сегодняшним правилам надо быть аккуратным, тем более когда играешь на таком уровне. Саша мог нанести травму.

Тренер должен успокоить Сашу. До удаления он выглядел неплохо. В первом голе поучаствовал, да и во втором. У тренера не должны закрадываться сомнения по нему. Просто надо успокоить игрока, чтобы он собрался с мыслями и приносил пользу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Головин подвёл «Монако» – теперь в ЛЧ с «ПСЖ»! Удалился — и команда упустила даже ничью
Видео
Головин подвёл «Монако» – теперь в ЛЧ с «ПСЖ»! Удалился — и команда упустила даже ничью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android