Кирьяков — об удалениях Головина: тренеру надо успокоить Сашу, но сомнений быть не должно

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался об удалении российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:3). Головин был удалён на 48-й минуте.

«Поначалу казалось, что ничего страшного в эпизоде нет. Но, когда показали большим планом, стало понятно, что Саша шёл прямой ногой. По всем правилам карточка заслуженная. Это невнимательность. По сегодняшним правилам надо быть аккуратным, тем более когда играешь на таком уровне. Саша мог нанести травму.

Тренер должен успокоить Сашу. До удаления он выглядел неплохо. В первом голе поучаствовал, да и во втором. У тренера не должны закрадываться сомнения по нему. Просто надо успокоить игрока, чтобы он собрался с мыслями и приносил пользу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.