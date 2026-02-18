Скидки
Главная Футбол Новости

Генич — о Соболеве в «Зените»: это вообще не его команда, не созданы они друг для друга

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве, которого в последнее время много критикуют за низкую результативность. Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. В текущем сезоне форвард провёл 23 матча, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«Надо понять, что он пришёл не в свою команду. Это вообще не его команда. Вот по всему. По его, не знаю, внутреннему стержню, по его отражению. «Зенит», ну… Не созданы они друг для друга.

В «Спартаке» — окей. Окажись он сейчас в «Локомотиве», наверное, забивал бы», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
