Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Спартак» объявил об уходе полузащитника в «КАМАЗ»

Московский «Спартак» в телеграм-канале сообщил о переходе полузащитника Максима Лайкина в челнинский «КАМАЗ».

«Официально: Максим Лайкин стал игроком «КАМАЗа»!

22-летний воспитанник академии продолжит карьеру в Набережных Челнах. «Спартак» будет следить за успехами Лайкина и может воспользоваться правом приоритетного обратного выкупа. Благодарим Максима за годы, проведённые в родном красно-белом клубе», — написано в сообщении «Спартака».

В текущем сезоне Максим Лайкин не провёл за «Спартак» ни одного матча. Ранее он выступал за нижнекамский «Нефтехимик» на правах аренды. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 250 тыс.

