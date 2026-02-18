«Возбудятся все». Министр спорта пояснил свою жёсткую позицию по лимиту на легионеров

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв объяснил свою жёсткую позицию по лимиту на легионеров.

– Если позволите, затрону ещё тему лимита в российском футболе. Можете пояснить, почему у вас такая жёсткая позиция?

– Потому что я за это отвечаю в отличие от балаболов, которые это обсуждают и комментируют. Я имею в виду развитие детско-юношеского футбола. Эта мера однозначно приведёт к тому, что возбудятся все. И клубы, и губернаторы, и регионы, и корпорации зададутся вопросом: где брать хороших молодых игроков? А никакой альтернативы, кроме как вырастить их, нет. Единственное регулирующее воздействие государства в данном случае – это лимит на легионеров. Я смотрю вдолгую. Это стратегия на десятки лет, — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.