Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Возбудятся все». Министр спорта пояснил свою жёсткую позицию по лимиту на легионеров

«Возбудятся все». Министр спорта пояснил свою жёсткую позицию по лимиту на легионеров
Комментарии

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв объяснил свою жёсткую позицию по лимиту на легионеров.

– Если позволите, затрону ещё тему лимита в российском футболе. Можете пояснить, почему у вас такая жёсткая позиция?
– Потому что я за это отвечаю в отличие от балаболов, которые это обсуждают и комментируют. Я имею в виду развитие детско-юношеского футбола. Эта мера однозначно приведёт к тому, что возбудятся все. И клубы, и губернаторы, и регионы, и корпорации зададутся вопросом: где брать хороших молодых игроков? А никакой альтернативы, кроме как вырастить их, нет. Единственное регулирующее воздействие государства в данном случае – это лимит на легионеров. Я смотрю вдолгую. Это стратегия на десятки лет, — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

