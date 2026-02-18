Скидки
Футбол Новости

«Никто никому ничего не предрекал». Генич объяснил свои слова о будущих травмах Глебова

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил своё высказывание о том, что в ближайшие год-два вингер ЦСКА Кирилл Глебов столкнётся с большим количеством повреждений. Генич говорил, что ему об этом сообщил некий «футбольный человек».

«Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Запишу кружочек, в минуту постараюсь уложиться. Сегодня просто на меня набросилась вся красно-синяя семья, включая футбольный клуб ЦСКА, за слова, произнесённые в стриме «Коммент.Шоу» в понедельник по поводу Глебова. Слушайте внимательно! Внимательно. Я сказал, что один человек сказал мне эту гипотезу, что, возможно, травмы не обойдут Кирилла стороной. Мы эту тему обсудили. У Димы [Шнякина] много травм, у меня много травм, мы это обсудили. Характеристики игрока, антропометрия игрока, есть примеры — тот же Фати, у которого огромное количество травм. Сейчас, условно, Гави в «Барселоне», который очень рано начал. Мы просто эту тему обсудили. Никто никому ничего ***** не предрекал! Ё-моё. Успокойтесь, красно-синие. Успокойтесь!» — сказал Генич в видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

