Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахмат — Тобол, результат контрольного матча 18 февраля 2026, счет 1:2

«Ахмат» уступил «Тоболу» в контрольном матче
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Ахмат» и казахстанский «Тобол». Команды играли в Белеке (Турция). «Тобол» одержал победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 11:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 2
Тобол
Костанай, Казахстан
0:1     1:1 Конате – 31'     1:2    
Удаления: Ибишев – 83' / нет

В составе «Ахмата» единственный гол забил Мохамед Конате с пенальти. На 83-й минуте был удалён Турпал-Али Ибишев.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Тобол» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на третьем месте в турнирной таблице. Команда заработала 54 очка за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.

Материалы по теме
Топ-события среды: хоккей, лыжи и биатлон на ОИ-2026, Лига чемпионов, теннис и баскетбол
Топ-события среды: хоккей, лыжи и биатлон на ОИ-2026, Лига чемпионов, теннис и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android