«Ахмат» уступил «Тоболу» в контрольном матче
Поделиться
Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Ахмат» и казахстанский «Тобол». Команды играли в Белеке (Турция). «Тобол» одержал победу со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 11:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 2
Тобол
Костанай, Казахстан
0:1 1:1 Конате – 31' 1:2
Удаления: Ибишев – 83' / нет
В составе «Ахмата» единственный гол забил Мохамед Конате с пенальти. На 83-й минуте был удалён Турпал-Али Ибишев.
«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Тобол» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на третьем месте в турнирной таблице. Команда заработала 54 очка за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
13:29
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:12
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:59
-
12:56
-
12:35
-
12:28
-
12:11
-
12:10
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:42
-
11:32
-
11:28
-
11:26
-
11:12
-
10:57
-
10:46
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:29
-
10:29
-
10:21
-
10:15
-
09:58
-
09:55
-
09:45