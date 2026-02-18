«Ахмат» уступил «Тоболу» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Ахмат» и казахстанский «Тобол». Команды играли в Белеке (Турция). «Тобол» одержал победу со счётом 2:1.

В составе «Ахмата» единственный гол забил Мохамед Конате с пенальти. На 83-й минуте был удалён Турпал-Али Ибишев.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Тобол» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на третьем месте в турнирной таблице. Команда заработала 54 очка за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.