Олег Иванов оценил шансы «Рубина» обогнать «Спартак» в таблице РПЛ

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов высказался о турнирных амбициях казанского клуба. На момент зимней паузы в сезоне «Рубин» занимает седьмое место в Мир РПЛ.

— Обогнать «Спартак» — хороший стимул на вторую часть чемпионата?

— Обогнать можно и ещё кого-то повыше. Мы третий год пытаемся смотреть, кто над нами, и можем ли мы их догнать. Я просто не хочу загадывать. В прошлом году говорил, что мы смотрим на ЦСКА, а армейцы так рванули весной, что их тяжело было догнать.

— Реально подняться в таблице?

— Конечно, реально. Отрыв есть, но почему нет? Шесть очков от «Спартака» — не такой большой гандикап, — сказал Олег Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.