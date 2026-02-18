Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Иванов оценил шансы «Рубина» обогнать «Спартак» в таблице РПЛ

Олег Иванов оценил шансы «Рубина» обогнать «Спартак» в таблице РПЛ
Комментарии

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов высказался о турнирных амбициях казанского клуба. На момент зимней паузы в сезоне «Рубин» занимает седьмое место в Мир РПЛ.

— Обогнать «Спартак» — хороший стимул на вторую часть чемпионата?
— Обогнать можно и ещё кого-то повыше. Мы третий год пытаемся смотреть, кто над нами, и можем ли мы их догнать. Я просто не хочу загадывать. В прошлом году говорил, что мы смотрим на ЦСКА, а армейцы так рванули весной, что их тяжело было догнать.

— Реально подняться в таблице?
— Конечно, реально. Отрыв есть, но почему нет? Шесть очков от «Спартака» — не такой большой гандикап, — сказал Олег Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
В «Рубине» глобальные изменения. Артига ломает всё, за что хейтили Рахимова
В «Рубине» глобальные изменения. Артига ломает всё, за что хейтили Рахимова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android