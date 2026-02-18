Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Шамиль Гаджиев отправился в аренду из «Динамо» Махачкала в белорусский клуб

Шамиль Гаджиев отправился в аренду из «Динамо» Махачкала в белорусский клуб
Полузащитник Шамиль Гаджиев перешёл в белорусский «Нафтан–Новополоцк» на правах аренды из махачкалинского «Динамо». Об этом сообщил телеграм-канал «Динамо».

«Шамиль Гаджиев перешёл на правах аренды в «Нафтан–Новополоцк». 20-летний атакующий полузащитник «Динамо» проведёт сезон в клубе Высшей лиги Беларуси. Арендное соглашение рассчитано до 10 декабря нынешнего года. Шамиль Гаджиев сыграл за «Динамо» за два сезона, в 17 матчах забил один мяч», — написано в сообщении клуба.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (40).

