Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич закрыл комментарии в своём телеграм-канале после слов о Глебове

Константин Генич закрыл комментарии в своём телеграм-канале после слов о Глебове
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич закрыл комментарии в своём телеграм-канале после слов о вингере ЦСКА и сборной России Кирилле Глебове. Генич сказал, что в будущем молодой игрок может столкнуться с большим количеством повреждений. Позднее на комментатора обрушилась критика со стороны болельщиков красно-синих.

«Всё, я в тильте. Комментарии отключены. И так здоровье шалит, а лишние нервы ни к чему» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Глебову 20 лет, за первую команду ЦСКА он выступает с лета 2023-го. В нынешнем сезоне крайний нападающий провёл 23 матча на клубном уровне, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
«Никто никому ничего не предрекал». Генич объяснил свои слова о будущих травмах Глебова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android