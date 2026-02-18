Константин Генич закрыл комментарии в своём телеграм-канале после слов о Глебове

Футбольный комментатор Константин Генич закрыл комментарии в своём телеграм-канале после слов о вингере ЦСКА и сборной России Кирилле Глебове. Генич сказал, что в будущем молодой игрок может столкнуться с большим количеством повреждений. Позднее на комментатора обрушилась критика со стороны болельщиков красно-синих.

«Всё, я в тильте. Комментарии отключены. И так здоровье шалит, а лишние нервы ни к чему» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Глебову 20 лет, за первую команду ЦСКА он выступает с лета 2023-го. В нынешнем сезоне крайний нападающий провёл 23 матча на клубном уровне, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.