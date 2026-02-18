Олег Иванов: турнир фигуристов на Олимпиаде — фактически «чемпионат России»

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов ответил на вопрос, следит ли за Олимпиадой — 2026, которая проходит в Италии.

«Заметил, что в фигурном катании фактически «чемпионат России» идёт: почти за каждую страну наши соотечественники выступают. Пару раз попал на хоккейные матчи. Смотрел Канада — Чехия, Словакию. Но это я уже больше засыпал, так как мы сейчас на финишной прямой. Когда перейдём в одноразовый режим, буду смотреть более пристально. Хоккей очень интересен. Мне вообще нравятся игровые виды спорта», — сказал Олег Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.