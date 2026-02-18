Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Иванов: турнир фигуристов на Олимпиаде — фактически «чемпионат России»

Олег Иванов: турнир фигуристов на Олимпиаде — фактически «чемпионат России»
Комментарии

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов ответил на вопрос, следит ли за Олимпиадой — 2026, которая проходит в Италии.

«Заметил, что в фигурном катании фактически «чемпионат России» идёт: почти за каждую страну наши соотечественники выступают. Пару раз попал на хоккейные матчи. Смотрел Канада — Чехия, Словакию. Но это я уже больше засыпал, так как мы сейчас на финишной прямой. Когда перейдём в одноразовый режим, буду смотреть более пристально. Хоккей очень интересен. Мне вообще нравятся игровые виды спорта», — сказал Олег Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Глаза чуть на лоб не полезли». Фигурист Евгеньев — о победе Шайдорова на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android