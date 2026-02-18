Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Олег Иванов: «Спартак» зависит от Угальде, «Реал» — от Мбаппе, а «Рубин» — от Даку

Комментарии

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов высказался о зависимости казанской команды от нападающего Мирлинда Даку.

— Травмы Иву, Кузяева — ощутимая проблема?
— Для нас травма каждого футболиста — это проблема, потому что у «Рубина» нет большой обоймы. Такие футболисты, как Даку и Иву, привносят качество в игру.

— Дакузависимость — реальность или выдумка журналистов?
— Каждая команда, в которой нападающий забивает 10+ мячей, зависит от этого нападающего. Когда условный Угальде забивал, «Спартак» выигрывал. Когда не играл, и у клуба результаты ухудшились. Так же «Реал» зависит от Мбаппе, — сказал Олег Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

