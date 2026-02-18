Олег Иванов высказался о конкуренции с Акинфеевым за звание главного долгожителя РПЛ

39-летний полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов высказался о конкуренции с вратарём ПФК ЦСКА Игорем Акинфеевым за звание главного долгожителя Мир РПЛ. Голкиперу также 39 лет.

— В РПЛ сейчас два 39-летних футболиста — вы и Акинфеев. Реально поспорить с Игорем за звание главного долгожителя лиги или с вратарём — без шансов?

— Думаю, вообще нет никакого смысла. Дай бог, чтобы Игорь больше сыграл. Мне вообще не принципиально. Главное — приносить пользу и получать удовольствие от того, чем занимаешься. У меня нет задачи кого-то обогнать. Пока мне говорят, что нужен, с удовольствием буду заниматься тем, что люблю с детства, — сказал Олег Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.