Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Олег Иванов: 40 лет не отмечают — всем так говорят, чтобы деньги не тратить

Комментарии

Полузащитник и капитан казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о приближающемся 40-летнем юбилее. 39-летний футболист заявил, что уже 10 лет не празднует свой день рождения. Он привык встречать этот праздник в узком кругу за ужином.

— В августе у вас юбилей. Задумываетесь уже?
— 40 лет не отмечают (смеётся). Всем так говорят, чтобы деньги не тратить. Видно, кто-то придумал в своё время. А я уже лет 10 не праздную день рождения. Могу позвать двух-трёх друзей или семьями куда-то сходить поужинать, и всё, — сказал Олег Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

