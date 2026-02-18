Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Капитан «Рубина» Иванов рассказал, как команда попрощалась с Рахимовым

Комментарии

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов высказался об увольнении Рашида Рахимова с поста главного тренера казанской команды. Напомним, специалиста уволили в зимнее межсезонье, вместо него был назначен испанец Франк Артига.

«Я всю жизнь воспринимал эти вещи философски. Как и смену клубов, футболистов. В футболе никто не застрахован от увольнения или расторжения контракта. Это часть карьеры.

Рахимов собрал всю команду на ужин перед отлётом на сборы. Хорошо посидели, повспоминали и пожелали друг другу удачи», — сказал Олег Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

