Олег Иванов: Аджинджала и Березуцких опередил, а вот Семшова тяжеловато будет подвинуть

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов высказался о стимулах на оставшуюся карьеру. Он заявил, что хочет установить высокую планку по количеству матчей в чемпионате России. Сейчас на счету Иванова 408 матчей, он идёт на седьмом месте. У Игоря Семшова, занимающего шестое место, 433 матча в РПЛ.

«Когда-то ставил планку по играм за всю историю чемпионата. Я мог обогнать ребят, которые передо мной. Опередил Аджинджала, Березуцких. Вот Семшова с шестого места будет тяжеловато уже подвинуть. Но и седьмой результат в истории РПЛ — какое-то достижение», — сказал Олег Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.