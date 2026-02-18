Санкт-петербургский «Зенит» объявил состав на Кубок легенд — 2026. В него вошли известные ветераны сине-бело-голубых.

Состав команды «Зенита» на Кубок легенд — 2026:

Вратарь: Дмитрий Бородин.

Защитники: Игорь Смольников, Константин Лобов, Алексей Игонин.

Полузащитники: Олег Власов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Максим Астафьев.

Нападающие: Олег Шатов, Павел Погребняк.

Главный тренер: Дмитрий Радченко.

Играющий тренер: Владислав Радимов.

Очередной розыгрыш Кубка легенд пройдёт с 20 по 22 февраля 2026 года. Это 18-й розыгрыш соревнования. В 2026 году турнир пройдёт в клубном формате — трофей разыграют сборная мира и команды легенд российских клубов, таких как «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Зенит».