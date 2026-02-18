Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» объявил состав на Кубок легенд — 2026

«Зенит» объявил состав на Кубок легенд — 2026
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» объявил состав на Кубок легенд — 2026. В него вошли известные ветераны сине-бело-голубых.

Состав команды «Зенита» на Кубок легенд — 2026:

Вратарь: Дмитрий Бородин.

Защитники: Игорь Смольников, Константин Лобов, Алексей Игонин.

Полузащитники: Олег Власов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Максим Астафьев.

Нападающие: Олег Шатов, Павел Погребняк.

Главный тренер: Дмитрий Радченко.

Играющий тренер: Владислав Радимов.

Очередной розыгрыш Кубка легенд пройдёт с 20 по 22 февраля 2026 года. Это 18-й розыгрыш соревнования. В 2026 году турнир пройдёт в клубном формате — трофей разыграют сборная мира и команды легенд российских клубов, таких как «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Зенит».

Материалы по теме
Стал известен состав сборной мира на Кубке Легенд — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android