Тьерри Анри обратился к Престианни, которого Винисиус обвинил в проявлении расизма

Бывший французский нападающий «Арсенала», «Ювентуса», «Монако» и «Барселоны» Тьерри Анри призвал нападающего «Бенфики» Джанлуку Престианни честно рассказать о его высказывании в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора по ходу первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА (0:1). Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил Престианни, что тот назвал его «обезьяной». Отметим, в этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой.

«Давайте посмотрим, какой Престианни человек. Расскажи, что ты сказал! Ты наверняка что-то сказал, потому что не мог потом заявить Мбаппе: «Я ничего не говорил». Что значит «ничего не говорил»?

Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?» — сказал Анри в выпуске YouTube-канала CBS Sports Golazo.