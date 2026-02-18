Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тьерри Анри обратился к Престианни, которого Винисиус обвинил в проявлении расизма

Тьерри Анри обратился к Престианни, которого Винисиус обвинил в проявлении расизма
Комментарии

Бывший французский нападающий «Арсенала», «Ювентуса», «Монако» и «Барселоны» Тьерри Анри призвал нападающего «Бенфики» Джанлуку Престианни честно рассказать о его высказывании в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора по ходу первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА (0:1). Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил Престианни, что тот назвал его «обезьяной». Отметим, в этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Давайте посмотрим, какой Престианни человек. Расскажи, что ты сказал! Ты наверняка что-то сказал, потому что не мог потом заявить Мбаппе: «Я ничего не говорил». Что значит «ничего не говорил»?

Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?» — сказал Анри в выпуске YouTube-канала CBS Sports Golazo.

Хвича Кварацхелия повторил антирекорд Лиги чемпионов в матче с «Монако»
