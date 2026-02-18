Мостовой: Головин никогда не был грубым футболистом, красные карточки — совпадение

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине, который получил прямую красную карточку в начале второго тайма стыкового матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

«Какое-то совпадение в случае с красными карточками Головина. Такое бывает. Лучше у Саши спросить. Может, у него какие-то проблемы в жизни. Футболисты такие же живые люди. Может, что-то в голове крутится. Головин никогда не был грубым футболистом и не будет таким. Так сложилось. Тренер посмотрит эпизод, поговорят», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.