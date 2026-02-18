Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Мостовой: Головин никогда не был грубым футболистом, красные карточки — совпадение

Мостовой: Головин никогда не был грубым футболистом, красные карточки — совпадение
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине, который получил прямую красную карточку в начале второго тайма стыкового матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

«Какое-то совпадение в случае с красными карточками Головина. Такое бывает. Лучше у Саши спросить. Может, у него какие-то проблемы в жизни. Футболисты такие же живые люди. Может, что-то в голове крутится. Головин никогда не был грубым футболистом и не будет таким. Так сложилось. Тренер посмотрит эпизод, поговорят», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Александр Головин установил уникальное достижение в Лиге чемпионов с участием американца
