Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Грубости желательно не допускать». Тимощук — об игре «Зенита» с «Краснодаром»

«Грубости желательно не допускать». Тимощук — об игре «Зенита» с «Краснодаром»
Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о контрольном матче с «Краснодаром» (1:0). Команды провели на поле 120 минут.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

— Какое впечатление у тренерского штаба оставил матч с «Краснодаром»?
— Хорошая, интересная, боевая игра. Достаточно организованно действовали в обороне. Были хорошие подходы в атаке. То, что хотели увидеть с точки зрения объёма работы и самоотдачи, тоже было достаточно хорошо. Тем не менее ещё детально разберём этот матч, всё проанализируем на теоретическом занятии, чтобы обсудить те моменты, на которых надо акцентировать особое внимание.

— Накал встречи оказался довольно серьёзным, команды порой играли жёстко. Хорошо это или нет за 10 дней до официального матча с «Балтикой»?
— Хорошо, что есть такой соперник. Мы уступили ему на Зимнем Кубке РПЛ в Абу‑Даби, естественно, хотели взять небольшой реванш. По настрою и накалу игра получилась как официальная. Какие‑то моменты в плане грубости получались даже чересчур. Но и нам нужно было играть жёстко. Думаю, с любым соперником надо стараться биться на поле, но грубости желательно не допускать. В данном случае была небольшая нервозность, перепалки. Благо, игру закончили в хорошем настроении, все остались довольны качественным спаррингом. На данном этапе за 10 дней до возобновления чемпионата это важный момент, — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

