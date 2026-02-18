«Будё-Глимт» — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 18 февраля, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Будё-Глимт» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи

Второй матч между «Интером» и «Будё-Глимт» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.

Материалы по теме Фото УЕФА показал мяч к финалу и плей-офф Лиги чемпионов

Какие карточки есть в футболе: