Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Александр Бубнов прокомментировал переход Боселли в «Краснодар»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу перехода атакующего игрока Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар». Игроком «быков» Боселли стал в это трансферное окно.

— По Боселли, который перешёл в «Краснодар», у многих сомнения.
— Знаешь, почему сомнения? Боселли пришёл не чтобы заменить Кордобу. Боселли пришёл, чтобы играть с Кордобой.

— Заменить Перрена.
— Да, можно на замену Перрена. Здесь не нужно проводить ни сравнений, ни аналогий, это совершенно разные игроки, у них совершенно разный функционал.

— А где ему лучше играть? На фланге атаки или оттянутым нападающим?
— Он в «Нижнем Новгороде» и там, и там играл. Он везде играет, понимаешь? — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

