«Начало можно назвать как минимум интересным». Сафонов — о матче «ПСЖ» с «Монако» в ЛЧ

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Монако» (3:2). Команда отыгралась с 0:2.

«Вчера провели первый матч в плей-офф Лиги чемпионов. Начало можно назвать как минимум интересным.

Пропустили уже на первой минуте, а затем и второй мяч. Горжусь командой, что вернулись в игру ещё в первом тайме и сравняли счёт к перерыву.

Если бы до матча сказали, что мы выиграем первую встречу, уступая 0:2, думаю, все были бы довольны. Но после финального свистка осталось ощущение, что во втором тайме могли выжать больше. Почти весь тайм играли в большинстве, создали много моментов, но реализовали только один.

Есть чувство, что можно было закрыть вопрос выхода в следующую стадию ещё вчера. Хотя я видел, сколько сил ребята оставили на этот камбэк. В любом случае подойдём к ответному матчу с преимуществом. Но уверен, что сделана только половина работы. Теперь переключаемся на Лигу 1 и начинаем готовиться к игре в субботу с «Метцем», — написал Сафонов в телеграм-канале.