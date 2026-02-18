Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Начало можно назвать как минимум интересным». Сафонов — о матче «ПСЖ» с «Монако» в ЛЧ

«Начало можно назвать как минимум интересным». Сафонов — о матче «ПСЖ» с «Монако» в ЛЧ
Комментарии

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Монако» (3:2). Команда отыгралась с 0:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

«Вчера провели первый матч в плей-офф Лиги чемпионов. Начало можно назвать как минимум интересным.
Пропустили уже на первой минуте, а затем и второй мяч. Горжусь командой, что вернулись в игру ещё в первом тайме и сравняли счёт к перерыву.

Если бы до матча сказали, что мы выиграем первую встречу, уступая 0:2, думаю, все были бы довольны. Но после финального свистка осталось ощущение, что во втором тайме могли выжать больше. Почти весь тайм играли в большинстве, создали много моментов, но реализовали только один.

Есть чувство, что можно было закрыть вопрос выхода в следующую стадию ещё вчера. Хотя я видел, сколько сил ребята оставили на этот камбэк. В любом случае подойдём к ответному матчу с преимуществом. Но уверен, что сделана только половина работы. Теперь переключаемся на Лигу 1 и начинаем готовиться к игре в субботу с «Метцем», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Материалы по теме
Головин подвёл «Монако» – теперь в ЛЧ с «ПСЖ»! Удалился — и команда упустила даже ничью
Видео
Головин подвёл «Монако» – теперь в ЛЧ с «ПСЖ»! Удалился — и команда упустила даже ничью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android