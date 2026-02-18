«Балтика» сообщила об уходе Фернандеса в аренду в узбекистанский клуб

Калининградская «Балтика» в телеграм-канале объявила об уходе нападающего Алекса Фернандеса в аренду в узбекистанский «Навбахор».
«Между футбольными клубами «Балтика» и «Навбахор» достигнута договорённость о переходе нападающего Алекса Фернандеса в аренду до конца 2026 года!
Алекс стал балтийцем в феврале 2024 года. За всё время в нашем клубе бразильский нападающий принял участие в 36 матчах, отличился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. 2025-й Алекс провёл в аренде в азербайджанском «Нефтчи». За бакинцев Фернандес провёл 13 встреч. На его счету гол и ассист.
Желаем Алексу продуктивного выступления за наманганцев в будущем розыгрыше Суперлиги Узбекистана!» — написано в сообщении клуба.