ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 18 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 16:00 мск.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Жоао Виктор, Данилов, Рейс, Баринов, Кисляк, Козлов, Круговой, Глебов, Гонду.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Тарасов, Бабакин, Игнатов, Лангович, Байрамян, Шанталий, Голенков, Шамонин.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.