«Это позор». Александер-Арнольд — об инциденте между Престианни и Винисиусом
Крайний защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд прокомментировал стычку между вингером «сливочных» Винисиусом Жуниором и нападающим «Бенфики» Джанлукой Престианни по ходу первого стыкового матча Лиги чемпионов. Напомним, бразилец обвинил Престианни в проявлении расизма.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'
«Я думаю, что произошедшее — позор для футбола. Это затмило собой игру, а также его потрясающий гол. Вини уже несколько раз сталкивался с подобным на протяжении своей карьеры.
Испортить такой вечер для нашей команды — это позор. Этому нет места ни в футболе, ни в обществе. Это отвратительно», — приводит слова Александер-Арнольда британское онлайн-издание BBC.
