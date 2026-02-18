«Это позор». Александер-Арнольд — об инциденте между Престианни и Винисиусом

Крайний защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд прокомментировал стычку между вингером «сливочных» Винисиусом Жуниором и нападающим «Бенфики» Джанлукой Престианни по ходу первого стыкового матча Лиги чемпионов. Напомним, бразилец обвинил Престианни в проявлении расизма.

«Я думаю, что произошедшее — позор для футбола. Это затмило собой игру, а также его потрясающий гол. Вини уже несколько раз сталкивался с подобным на протяжении своей карьеры.

Испортить такой вечер для нашей команды — это позор. Этому нет места ни в футболе, ни в обществе. Это отвратительно», — приводит слова Александер-Арнольда британское онлайн-издание BBC.