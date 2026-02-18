Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это позор». Александер-Арнольд — об инциденте между Престианни и Винисиусом

«Это позор». Александер-Арнольд — об инциденте между Престианни и Винисиусом
Комментарии

Крайний защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд прокомментировал стычку между вингером «сливочных» Винисиусом Жуниором и нападающим «Бенфики» Джанлукой Престианни по ходу первого стыкового матча Лиги чемпионов. Напомним, бразилец обвинил Престианни в проявлении расизма.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Я думаю, что произошедшее — позор для футбола. Это затмило собой игру, а также его потрясающий гол. Вини уже несколько раз сталкивался с подобным на протяжении своей карьеры.

Испортить такой вечер для нашей команды — это позор. Этому нет места ни в футболе, ни в обществе. Это отвратительно», — приводит слова Александер-Арнольда британское онлайн-издание BBC.

Материалы по теме
Тьерри Анри обратился к Престианни, которого Винисиус обвинил в проявлении расизма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android