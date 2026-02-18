Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Бубнов предположил, при каком условии из «Краснодара» уйдут Сперцян и Кордоба

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, если «Краснодар» во второй раз подряд выиграет чемпионский титул Мир РПЛ, ведущие футболисты «быков» Эдуард Сперцян и Джон Кордоба могут покинуть кубанский клуб уже летом этого года.

«Допускаю, если они сейчас станут второй раз чемпионами… Ты не забывай, что они ещё Кубок ни разу не выигрывали. То по окончании сезона там будет распродажа. Уйдут игроки. Там и Кордоба может уйти, и Сперцян. И поэтому им сейчас надо выстрелить второй раз, и всё.

И уже сейчас Галицкому надо об этом думать, чтобы искать замену этим игрокам», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
