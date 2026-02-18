УЕФА заявил о начале дисциплинарного расследования по эпизоду с Винисиусом в матче ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал заявление о начале дисциплинарного расследования инцидента с обвинениями от Винисиуса Жуниора в расистских оскорблениях, произошедшего в первом стыковом матче Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» Мадрид (0:1).

«Расследование по факту возможного нарушения дисциплинарного регламента УЕФА. Назначен инспектор по этике и дисциплине УЕФА для расследования обвинений в дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 «Бенфика» — «Реал» Мадрид, который состоялся 17 февраля 2026 года. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена ​​в установленном порядке», — написано в сообщении.