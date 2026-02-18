«Брюгге» — «Атлетико» М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 18 февраля, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брюгге» (Бельгия) и мадридский «Атлетико» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Второй матч между «Атлетико» и «Брюгге» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов бельгийская команда набрала 10 очков и заняла 19-е место. Испанский клуб заработал 13 очков и расположился на 14-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме Радимов оценил шансы «Барселоны» отыграть четыре мяча у «Атлетико» в Кубке Испании

Самые большие стадионы мира: